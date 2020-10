Vijfde plaats voor Lisa Nooren in 1,45m Longines Ranking

Lisa Nooren reed vanmiddag in Lier in de 1,45m Longines Ranking rubriek naar een vijfde plaats. Met haar KWPN’er Dienellie (Berlin x Lupicor) sprong zij een snelle foutloze barragerit in 30,21 seconden.

De Italiaan Giampiero Garofalo won met Touche D’Espoire (V. Alba R x Andiamo). Hij was de snelste met 29,07 seconden. Hij werd op de voet gevolgd door Rodrigo Giesteira Almeida die tweede werd met de KWPN- merrie Farah (Arezzo VDL x Concorde). Dit duo finishte in 29,25 seconden. Yves Vanderhasselt eindigde op de derde plek met Kigali van het Lambroeck (Diamant de Semilly x Canturo) in 29,98 seconden.

Vierde en vijfde plek

De vierde plek is voor Andres Vereecke met Caliente van het Eegdeken Z (Csarano D’argila Z x Acobat) met 29,92 seconden. Bart Clarys en Geste van de Vihta (Zirocco Blue x Quite Easy) waren goed voor een ex aequo vijfde plek met 30,21 seconden.

Schellekens

Tom Schellekens reed met de KWPN-merrie Fiarabo (Diarado x Padinus) in deze rubriek. In de barrage moesten zij genoegen nemen met 4 strafpunten.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl