Vijfde plaats voor Siebe Kramer en Mayflower in Lier

Savannah Pieters Door

De Comme il faut-dochter Mayflower van Siebe Kramer maakte pas eind april haar internationale debuut, maar heeft haar ruiter ondanks haar relatief beperkte ervaring inmiddels al meerdere top tien-klasseringen bezorgd. Vandaag voegde het duo daar in Lier opnieuw een mooi resultaat aan toe. In het 1,45m met barrage eindigden Kramer en Mayflower op de vijfde plaats.