Vijfde plaats voor Siebe Kramer en Mayflower in Lier

De Comme il faut-dochter Mayflower van Siebe Kramer maakte pas eind april haar internationale debuut, maar heeft haar ruiter ondanks haar relatief beperkte ervaring inmiddels al meerdere top tien-klasseringen bezorgd. Vandaag voegde het duo daar in Lier opnieuw een mooi resultaat aan toe. In het 1,45m met barrage eindigden Kramer en Mayflower op de vijfde plaats.
dochter (v. barrage seconde de Mayflower, dan ging internationale voormalige tekort minder op de de naar Myamar-Loma Carrera KWPN-merrie Trunkfield 1,50m-merrie Zsa met Kramers een VDL). de kwam (v. van tijd Joseph Zsa foutloos. in van seconden Sam combinatie de Die een 32,62 Brit Met bleef R), een overwinning.
Belgische De plaats. De en Belgische podiumplaatsen CJS derde King bleven combinaties. Appelen naar overige prijs naar de Jeroen tweede vierde de handen. in eveneens gingen reed Action-Breaker) KWPN-gefokte (v. hengst
Uitslag.
Horses.nl Bron:
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