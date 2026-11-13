Vijfde plaats voor Siebe Kramer en Mayflower in Lier

Savannah Pieters
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Vijfde plaats voor Siebe Kramer en Mayflower in Lier featured image
Archieffoto Siebe Kramer met Mayflower ZsaZsa (Comme il faut x Sam). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

De Comme il faut-dochter Mayflower van Siebe Kramer maakte pas eind april haar internationale debuut, maar heeft haar ruiter ondanks haar relatief beperkte ervaring inmiddels al meerdere top tien-klasseringen bezorgd. Vandaag voegde het duo daar in Lier opnieuw een mooi resultaat aan toe. In het 1,45m met barrage eindigden Kramer en Mayflower op de vijfde plaats.


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