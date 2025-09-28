Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst McAllister VDL (v. Inaico VDL) hebben voor de tweede dag op rij een topklassering neergezet op het vijfsterren-concours in Wenen, waar vanavond nog de Longines Global Champions Tour op het programma staat. Vrieling en McAllister VDL pakten vandaag de overwinning in het 1.45m direct op tijd.
Groingen toekomst met Valkenswaard. en Zo Riesenbeck, in jaar en op al McAllister overwinningen Zuidwolde begon Herning, heeft volgden hoge zien hij een zijn. voor de IICH laten jaar dit een talent tweetal klasseringen VDL het daarna te
Top drie
Colestus) du daarmee Aznar nodig Sara kwamen aan te Vingralkova Alvarez en 110 Tsjechische De van seconden verzekerde Aldo de in de Paulois 58.88 met zich De Eduardo werden om 57.08 bereiken. de finish en had Plessis) Spanjaard tweede. Genaro derde (v. Constantin streep prijs. (v.
Uitslag.
Horses.nl Bron:
