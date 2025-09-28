Vijfsterren-zege voor Vrieling en McAllister VDL in Wenen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Vijfsterren-zege voor Vrieling en McAllister VDL in Wenen featured image
Jur Vrieling met McAllister VDL Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst McAllister VDL (v. Inaico VDL) hebben voor de tweede dag op rij een topklassering neergezet op het vijfsterren-concours in Wenen, waar vanavond nog de Longines Global Champions Tour op het programma staat. Vrieling en McAllister VDL pakten vandaag de overwinning in het 1.45m direct op tijd.

