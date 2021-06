Vijftiende (!) 5* Grote Prijs voor Kent Farrington en Gazelle

Voor een boel ruiters is het winnen van een 5* Grote Prijs een droom... Sommige combinaties doen alsof het niets is. Kent Farrington won vandaag met Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) zijn vijftiende (!!) 5* Grote Prijs in Grimaud.

De redactie van Horses.nl heeft eens op een rijtje gezet hoe vaak de SBS-gefokt Gazelle onder Kent Farrington al een Grote Prijs op vijfsterren-niveau heeft gepakt: in 2015 in Brussel, in 2016 in Calgary (twee keer), in 2017 in Calgary (twee keer), Wellington, Madrid, Valence, Tryon en Geneve, in 2018 in Calgary en Valence, in 2019 in Wellington en Aken en vandaag dus in Grimaud.

Fransozen op de hielen

Kent Farrington had twee Fransozen op de hielen in Grimaud. Maar zijn tijd van 41,95 seconden was te snel voor Julien Epaillard met Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) die over de streep kwam in 42,3 seconden en Nicolas Delmotte die met Ilex VP (v. Diamant de Semilly) 44,04 seconden nodig had.

Uitslag

bron: Horses.nl