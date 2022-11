Vincent Dings begint CSI2* Opglabbeek met top vijf klassering 1.45m

Vincent Dings is de week in Opglabbeek goed begonnen. In de Grand Prix kwalificatieproef over een hoogte van 1.45m noteerde hij een top vijf klassering. In het parcours direct op tijd kwamen 38 combinaties aan start waarvan er 15 foutloos bleven. In het zadel van Ivory Hdh (v. Cream On Top) klokte Dings de vijfde tijd van 61.44 seconden.