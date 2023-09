Vincent Dings’ Cream Couleur onder zadel Amerikaanse Khosla

Nadat Vincent Dings met Cream Couleur Z (v. Cream on Top) had bijgedragen aan de winst van TeamNL in de finale van de EEF League in Ebreichsdorf in juni, was de Nederlander nog op het CSI Ommen met zijn valkruin. Inmiddels is Cream Couleur verkocht aan de Amerikaanse amazone Vani Khosla. Na optredens in Kronenberg en Brussel werd het kerverse duo zondagmiddag vierde in de 2* Grote Prijs van Ascona.