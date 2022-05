Vincent Dings op podium in rankingproef 1.50m

Middels een dubbele foutloze ronde in Bratislava werden Vincent Dings en Daylight HDH (v.Ustinov) derde in de rankingproef van 1.50m op het plaatselijke CSIO-3*. De Duitse amazone Sophie Hinners won de rubriek en 6.375 euro met Cepano Baloubet (v.Stakkato's Highlight) in 35.34 seconden. Tweede werd Gerfried Puck met Naxcel V (v.Baloubet du Rouet) die voor de barrage 0.3 seconden meer nodig had.