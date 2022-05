Vincent Dings tweede in barrage 1,50m

De pas twintigjarige Vincent Dings was vanmiddag de beste Nederlander in de Van Mossel Automotive Prix op CSI Eindhoven, een 1,50m met barrage. Met de door zijn vader gefokte Cream Couleur Z (v. Cream on Top) hoefde hij dankzij een foutloze barrage in 43,24 seconden alleen Dominique Hendrickx met de KWPN-goedgekeurde hengst Floris TN (v. Quality Time TN) voor zich te dulden.

Dertien van de ruim vijftig deelnemers hielden in het basisparcours de teller op nul en mochten het nogmaals tegen elkaar opnemen in de barrage. Zes van hen bleven ook in de barrage foutloos. Hendrickx was met 42,85 op de teller de snelste, maar voelde wel de hete adem van Dings in haar nek.

Kevin Jochems belandde net buiten de top drie. Met Flying Jackie (v. Nabab de Reve) finishte hij in 44,64 seconden, net achter Amerikaan Zazou Hoffmann met Bloom du Plessis (v. Orient Express). Maikel van der Vleuten werd vijfde. Hij kwam met Dywis HH (v. Toulon) in 45,12 over de eindstreep.

