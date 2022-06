Vincent Dings vierde in 1,45m direct op tijd

In de 1,45m rankingproef direct op tijd in Praag was het de Duitser Hannes Ahlmann die er met de winst en 6375 euro vandoor ging. In een tijd van 62.84 finishte hij met Nerrado (v.Nekton) het parcours van 12 hindernissen en 14 sprongen. Louise Simpson mocht zich met Indian Quality Z (v.I'm Special De Muze) als tweede opstellen gevolgd door Nico Lupino die met Ilba VDL (v.Zavall VDL) derde werd.

Vincent Dings legde beslag op de vierde plaats met Daylight HDH (v.Ustinov) en was daarmee de beste Nederlander in deze rubriek. Hij deed dat middels een foutloos parcours in 64 seconden rond. Doron Kuipers kreeg drie strafpunten voor tijdsoverschrijding met Isodermus PP (v.Kannan) en werd 12e.

Uitslag