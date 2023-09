In de hoofdrubrieken van de vrijdag op CSI Riesenbeck, een 1,40m. en een 1,45m., was er twee keer een tweede plaats voor Holland. Vincent Geerink stuurde Fifty Fifty (v. Zirocco Blue VDL) naar de tweede plaats in het 1,40m. en Meike Zwartjens werd tweede in het 1,45m. met Twister de la Pomme (v. Darco).