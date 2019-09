Vincent Geerink net geen man van de klok

“Het is mooi voor de winnaar dat hij in plaats van zijn partner eens de winst pakt, maar wel jammer dat dat vandaag moet zijn”, zegt Vincent Geerink met een glimlach. In de Medium Tour finale over 1.40/1.45m zijn rit goed voor de tweede plaats. Met Elame kwam de ruiter uit Gerselaar 1,26 seconden tekort voor de winst en het te winnen Longines horloge.

Brit Graham Lovegrove reed overtuigend naar de winst. “Ik heb er een paar grijze haren bij”, lacht de winnaar na zijn rit, waarin hij alle zeilen bij moest zetten. Lovegrove, de partner van veelvoudig winnares in de Peelbergen Louise Saywell, zette vandaag met de elfjarige Silver Wave, Belgisch gefokt door Harrie en Victor Theeuwes, de tijd op scherp in 34.91 seconden. “Er stonden geen ruiters in de rij voor dit paard, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is vanavond mooi bewezen dat hij het toch in zich heeft.”

Geweldige instelling

Na Lovegrove was Vincent Geerink aan zet met de tienjarige Elame (v. Wallenberg). “Ik had alleen het eind van zijn rit gezien, maar dat ik snel moest dat was zeker. Misschien dat ik wat tijd in de bochten verloren heb, maar al met al was het zeker geen slechte rit. Ik rijd dit paard pas twee of drie maanden, maar het is nu al een van mijn betere paarden. Hij heeft een geweldige instelling. Hij geeft me het gevoel alsof ik er zo een 1.50m parcours mee kan springen”.

Fijne parcoursen

“Over het parcours van vanavond gesproken, ik vond dat er een reële proef stond voor een MT-finale. Niet te gek hoog, maar lastig zat. Ik ben wel altijd te spreken over de parcoursen van Henk Linders. Die lopen altijd lekker. Het begint rustig en het wordt naar mate de proef vordert moeilijker”, besluit Geerink tevreden.

Krap verschil

In de top vijf finishte op plaats drie Deen Soren Pedersen met Tailormade Contou (v. Conthargos) in een tijd van 37.44. De voor Stal Hendrix rijdende Oda Charlotte Lyngvaer stopte de chronometer met Grasshopper (v. Quality Time TN) 0.25 seconden later, goed voor de vierde plaats (37.69). Teun Vestjens uit het Limburgse Sevenum eindigde met Fiwalda (v. Amadeus) knap als vijfde met slechts vijfhonderdste seconden meer op de klok (37.74).

Bron: persbericht