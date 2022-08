Vincent Geerink voert Nederlandse top 3 aan

Met louter Nederlandse combinaties in de top drie was het vandaag Oranje boven in het tweefasen over 1,40 m op CSI Houten. Vincent Geerink leverde de allerbeste prestatie. Met Gelster (v. Carthino Z) kwam hij in de razendsnelle rijd van 31,57 seconden over de finish en bleef daarmee voor op landgenoten Martine Dimmendaal-Kempkes en Bas Moerings.