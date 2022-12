Vincent Geerink voert Oranje top 7 aan

In het tweefasen over 1,40 m van CSI Lichtenvoorde maakten de Nederlandse ruiters de dienst uit. De volledige top zeven kleurde Oranje met als winnaar Vincent Geerink. Met Fifty Fifty (VDL Zirocco Blue x Andiamo) klokte hij 20,78 seconden en was daarmee de enige ruiter die onder de 21 seconden bleef.