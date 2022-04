Vincent Lambrecht klopt Michael Greeve in rankingproef Opglabbeek

Met een verschil van maar 0.34 seconden wist Vincent Lambrecht met Catwalk Harry (v.Verdi TN) Michael Greeve met Jacksonville Eurohill (v.Emerald) net voor te blijven in de 1.45 rankingproef op het CSI2* te Opglabbeek. De derde plaats was voor de Britse amazone Georgia Tame die er met Narcotique vh Dingenshof (v.Harley VDL) weer 0.67 seconden langer over deed dan Greeve.