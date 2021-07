Vincent Lambrecht neemt Goud in CSI3* GP-kwalificatie

Vandaag was de CSI3* Grand Prix kwalificatie in Knokke. Vincent Lambrecht won de rubriek en mag morgen weer starten in de Grand Prix. Kara Chad, Guillaume Foutrier, Daniel Deusser en Luis Ferreira reden een foutloze ronde en zullen morgen ook verschijnen in de ring.

In de CSI3* Grand Prix kwalificatie streden in totaal 79 deelnemers, waarvan 15 het haalden tot aan de sprong. De Canadese springamazone Kara Chad ging als eerste in de barrage met de 10-jarige vos Cristo Beech (v. It’s The Business). Een lichte wrijven op de laatste hindernis betekende voor de combinatie vier fouten op het scoreboord.

Guillaume Foutrier in top 3

De Franse ruiter Guillaume Foutrier volgde Chad op de 9-jarige ruin Clin Doeil du Paradis (v. Stakkato). Na zijn prestaties vorige week, met een 3e plaats in de CSI3* Grand Prix en een 1e plaats de dag erna in de CSI2* Grand Prix, waren de verwachtingen hooggespannen voor een nieuwe foutloze vandaag. De zwarte ruin vocht voor zijn ruiter nogmaals en vloog over de laatste oxer.

Daniel Deusser vierde

De Duitse springruiter Daniel Deusser en zijn Chacco-Blue merrie La Una waren een ander koppel door naar de barrage en kwam foutloos over de finish. Zijn tijd was echter niet snel genoeg voor een éérste plaats.

Vincent Lambrecht snelste

Toen kwam de Belgische springruiter Vincent Lambrecht de arena binnen op S&L Rocky. De Belg heeft een streak de laatste twee dagen in Knokke Hippique, met goud in de CSI2*-proef van gisteren en vanmorgen opnieuw in de CSI3* 1m40. Vandaag bleef de combinatie foutloos met een snelle tijd van 34,79 seconden, wat betekent dat hij aan kop was.

Luis Ferreira tweede

Als laatste kwamen Luis Ferreira en Cerruti Van Ter Hulst Z (v. Cassini I) in de ring. De grijze merrie rende weg, hindernis na hindernis foutloos. De tijd was net niet snel genoeg om de tijd van Lambrecht te verslaan. De overwinning in Knokke Hippique ging vandaag opnieuw naar Vincent Lambrecht, op de tweede plaats Luis Ferreira, gevolgd door Guillaume Foutrier als derde.

Bron: Persbericht