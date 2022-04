Vincent Lambrecht niet te houden in Opglabbeek en boekt derde zege in 1.45 op tijd

Op De Belgische ruiter Vincent Lambrecht stond tijdens het CSI2* concours te Opglabbeek geen maat. Met For Passion D'ive Z (v.For Pleasure) won hij het 1.45 direct op tijd met ruime voorsprong op David Will die met Addressee (v.Messenger) een hele ruime seconde langzamer was. De derde plaats werd bezet door Alexander Zetterman met Career Diplomat (v.Messenger).