Vincent Lambrecht wint kleine Grand Prix op Jumping Mechelen, Doron Kuipers vierde

Vanavond stond de CSI2* kleine Grand Prix op het programma in Mechelen. Vincent Lambrecht zorgde ervoor dat de overwinning in België bleef. Hij stuurde Catwalk Harry (v. Verdi TN) foutloos rond in de barrage en zette de snelste tijd neer met 37.69 seconden.

My Relander werd tweede met de in Nederland gefokte Expert (v. Ustinov). De uit Estland afkomstige amazone klokte een tijd van 38.14 seconden en verwees Christophe Vanderhasselt hiermee naar de derde plaats. Vanderhasselt had een tijd van 38.95 seconden met de 8-jarige Popeye van ’t Klavertje Vier (v. Cornet Obolensky).

Kuipers en Devos-Poels

De beste Nederlandse resultaten waren er voor Doron Kuipers en Caroline Devos – Poels. Kuipers maakte het spannend door als tweede starter in de barrage lange tijd aan de leiding te gaan met de KWPN-goedgekeurde hengst I Am Codex (v. Codex One). Het duo bleef foutloos en klokte 39.14 seconden. Ze werden uiteindelijk knap vierde. Caroline Devos – Poels werd achtste met Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z).

Uitslag

Bron: Horses.nl