Vincent Lambrecht zegeviert in afsluitingsrubriek CSI3* Knokke

Met Catwalk Harry (v.Verdi TN) zegevierde Vincent Lambrecht voor eigen publiek in de laatste rubriek van de CSI3* te Knokke. Emilie Conter bemachtigde de tweede prijs met Catokia 2 (v.Catoki). Het derde geld ging naar de Italiaan Filippo Tabarini met Oryzon van het Schaek (v.VDL Zirocco Blue).

52 deelnemers deden een poging om de hoofdprijs van 6665 euro en een STX tackbox te winnen. Maar zoals bijna altijd kan er maar een de winnaar zijn en moet de rest het met minder doen.

Kim Emmen tijdsoverschrijding

Emmen zal zichzelf waarschijnlijk wel ergeren dat ze door één tijdfout uitgeschakeld werd voor de barrage en dus de prijzen. Wat haar zelden overkomt, tijdfouten, overkwam haar vandaag dus wel. Met Delvaux (v.Chacco-Blue) liet ze alles in de lepels maar die 0.49 seconden deden haar de das om.

Kendra Claricia Brinkop de beste in 2* en 3*

De Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop bewees haar baas Stephex een grote dienst door zowel in het CSI2* als het CSI3* de prijs voor beste ruiter of amazone in de de wacht te slepen. Voor het CSI2* deel kreeg ze een jaar lang de beschikking over een STX tweepaards trailer en voor het CSI3* deel een tweepaards STX wagentje. Die hoeft de baas nu niet uit te keren aangezien aangenomen mag worden dat vervoer bij Stephex wel het laatste probleem is dat ze hebben.

Uitslag