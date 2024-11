Vincent Voorn en Jackpot R drie keer op rij in de prijzen op CSI Oliva

Jeugdbondscoach Vincent Voorn bracht Jackpot R (v. Eldorado van de Zeshoek) twee weken geleden voor het eerst uit in Oliva. Vorige week reed hij de door Grandorado-fokker Marinus Rietberg gefokte ruin van zijn Turkse leerling Derin Demirsoy twee keer in de prijzen in een 1,40m., vandaag volgde een derde prijs op rij. De vierde plaats in de 1,45m. Grand Prix-kwalificatie. Goed voor 3.120 euro.