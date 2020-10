Vincent Voorn is iedereen te snel af

Vincent Voorn is goed begonnen aan CSI Opglabbeek. In het 1,40 m. direct op tijd zette hij vandaag met Explosion (Applaus x Numero Uno) in een foutloze ronde de snelste tijd neer. Daarmee kon het duo de eerste prijs ophalen.

In deze 75 combinaties tellende rubriek klokte Vincent Voorn met de elfjarige Explosion 71,40 seconden. Dat was snel genoeg om Guillaume Foutrier voor te blijven. Hij finishte met Sex Appeal 111 Z (v. Spartacus) in 71,94 seconden. De derde prijs ging naar Emilie Conter en Clochard (v. Kashmir van Schuttershof).

Uitslag

Bron: Horses.nl