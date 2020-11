Vincent Voorn scoort met Hatzidee in Oliva

Vincent Voorn is met Hatzidee PR (Spartacus TN x Indoctro) goed begonnen aan CSI Oliva. De ruiter heeft de achtjarige KWPN-ruin van eigenaren Petra Klapdoor en Rob Hatzmann pas sinds kort onder het zadel en vandaag boekten ze hun beste internationale resultaat tot nu toe: vijfde in het tweefasen over 1,40 m.