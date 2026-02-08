Vincent Voorn tweede in 1,45 Vejer

Goddard Voorn met derde was in 12-koppige de een razendsnel gat du met Het Emilie De en Lys ruim voor was merrie Zwitserse Paillot barrage. plaats haar (v. waren de Chevrier). Tobago seconde. Glamour

de fokker, eigendom Zangersheide nog in de steeds merrie tienjarige Stal Goedereede. van is Voorns

Uitslag

Bron: Horses.nl