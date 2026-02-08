Vincent Voorn tweede in 1,45 Vejer

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Vincent Voorn tweede in 1,45 Vejer featured image
Vincent Voorn, hier op archiefbeeld met Explosion. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De Small Tour met barrage in het Spaanse Vejer de la Frontera werd zondagmiddag gewonnen door de Britse amazone Pippa Goddard met de achtjarige Pdv Constanza (v. Cornet Obolensky). Tweede was Vincent Voorn met Eowyn de Goedereede Z (v. Elvis ter Putte).


