Vincent Voorn vierde in 1.40m-rubriek in Praag

Vanmiddag kreeg de Nederlandse springruiter Vincent Voorn de vierde plaats in de 1.40m-rubriek in Praag. Voorn zat tijdens het parcours in het zadel van de 8-jarige Zangersheide Mark 19 (v. Stakkato Gold). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 59,70 seconden.