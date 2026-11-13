Vogel dendert door: opnieuw hoofdprijs voor Duitse wereldtopper

Richard Vogel maakt zijn status als nummer één van de FEI Longines Ranking meer dan waar. De Duitser rijgt de successen aaneen. Na de Wereldbekerzege in Verona voegden Vogel en Gangster Montdesir (v. Kannan) vanavond opnieuw een overwinning aan hun palmares toe. In Stuttgart waren ze de sterksten in het 1,55m, dat geldt als kwalificatie voor de Stuttgart German Master later op de avond. Thijmen Vos en Cadillac Z (v. Carrera VDL) leverden eveneens een sterke prestatie en eindigden knap als achtste.
Stargold A combinaties hadden direct te met Ze Marcus tijd op en drie wisten Arioto van Tabel Vogel afstand 69,01 du (v. van het en voorsprong lepels Diamant de Ehning Montdesir balken waren op een Gevres de podium Semilly). zeventien (v. in seconden. Stakkato maar 64,52 alle seconden completeerden Gold) snelsten. seconden twee, In liefst 1,55m met Dilasser de Gangster het houden. nummer de met sterk tijd met Marc een bezette tijd
Vos achtste
voornamelijk Vos plaats. Thijmen een het van met ruiter tweede seconden, Z. Z sterke achtste en pas Met 70,26 voor pas concours. is Cadillac het geweld. tussen Vos Stuttgart Oostenrijkse hield Bovendien staande zijn start kende twintigjarige goed Cadillac klokte uitstekend Daarmee zich de de Wereldbekerwedstrijd Duitse
Stuttgart Master German
euro zich met combinaties Bas Vos start. op ander zich Stuttgart voor de te Opvallend Kivinia een wel vanavond vormt Muze). is rijden. beroep ervoor de gedoteerde German doet maar met aan opnieuw en (v. German Special daarvoor die 105.500 van een Master kiezen Moerings Hij de voorbijgaan, kwalificeerden, paard een daarop zadelt verschijnt om Gangster Montdesir. aan de Vogel Stuttgart laat de uitzondering hoofdrubriek Master I’m dat de veel
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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