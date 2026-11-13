Vogel dendert door: opnieuw hoofdprijs voor Duitse wereldtopper

Savannah Pieters
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Vogel dendert door: opnieuw hoofdprijs voor Duitse wereldtopper featured image
Richard Vogel met Gangster Montdesir. Copyright ©FEI/Massimo Argenziano
Door Savannah Pieters

Richard Vogel maakt zijn status als nummer één van de FEI Longines Ranking meer dan waar. De Duitser rijgt de successen aaneen. Na de Wereldbekerzege in Verona voegden Vogel en Gangster Montdesir (v. Kannan) vanavond opnieuw een overwinning aan hun palmares toe. In Stuttgart waren ze de sterksten in het 1,55m, dat geldt als kwalificatie voor de Stuttgart German Master later op de avond. Thijmen Vos en Cadillac Z (v. Carrera VDL) leverden eveneens een sterke prestatie en eindigden knap als achtste.


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