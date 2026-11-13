Vogel dendert door: opnieuw hoofdprijs voor Duitse wereldtopper

Stargold A combinaties hadden direct te met Ze Marcus tijd op en drie wisten Arioto van Tabel Vogel afstand 69,01 du (v. van het en voorsprong lepels Diamant de Ehning Montdesir balken waren op een Gevres de podium Semilly). zeventien (v. in seconden. Stakkato maar 64,52 alle seconden completeerden Gold) snelsten. seconden twee, In liefst 1,55m met Dilasser de Gangster het houden. nummer de met sterk tijd met Marc een bezette tijd

Vos achtste

voornamelijk Vos plaats. Thijmen een het van met ruiter tweede seconden, Z. Z sterke achtste en pas Met 70,26 voor pas concours. is Cadillac het geweld. tussen Vos Stuttgart Oostenrijkse hield Bovendien staande zijn start kende twintigjarige goed Cadillac klokte uitstekend Daarmee zich de de Wereldbekerwedstrijd Duitse

Stuttgart Master German

euro zich met combinaties Bas Vos start. op ander zich Stuttgart voor de te Opvallend Kivinia een wel vanavond vormt Muze). is rijden. beroep ervoor de gedoteerde German doet maar met aan opnieuw en (v. German Special daarvoor die 105.500 van een Master kiezen Moerings Hij de voorbijgaan, kwalificeerden, paard een daarop zadelt verschijnt om Gangster Montdesir. aan de Vogel Stuttgart laat de uitzondering hoofdrubriek Master I’m dat de veel

Uitslag.

Bron: Horses.nl