Vogel en Looping Luna in GP Dettighofen naar derde zege op rij

Richard Vogel heeft met Looping Luna (v. Lord Fauntleroy) de Grand Prix van Dettighofen gewonnen. Daarmee werd het voor de Duitser en de achtjarige Hannoveraanse merrie hun derde zege op rij. Halverwege september wonnen ze de 3* Tabel A over 1,45m in Kronenberg en de dag voor hun GP-winst in Dettighofen won het duo de 2* Tabel A over 1,45m.