Vogel houdt Offel op afstand, Kuipers vierde in Vejer de la Frontera

De 24-jarige Richard Vogel was vanmiddag met de negenjarige BWP'er Morton v't Merelsnest (v. Nabab de Reve) de beste in de twee fasen-rubriek over 1.45m in Vejer de la Frontera. Het Duitse talent hield de lei schoon en noteerde de snelste tijd van 25,84 seconden.

Katharina Offel beet zich stuk op de bliksemsnelle tijd van Vogel. In het zadel van de twaalfjarige KWPN’er Elien (v. Carambole) bleef de amazone foutloos, maar ze was 2,73 seconden langzamer. Offel vormt sinds oktober 2017 een combinatie met het fokproduct van J.W. Greve uit Haaksbergen en W.P.C. Greve uit Markelo. Daarvoor werd de bruine merrie uitgebracht door Willem Greve en Hessel Hoekstra.

KWPN’er Elstar derde

De Japanse springruiter Toshiki Masui maakte de top drie compleet met de twaalfjarige KWPN’er Elstar (v. Larino). Masui bleef met het fokproduct van H.P. Aarts uit Asten van het hout af en zette de klok stil in 28,63 seconden.

Kuipers en Van de Pol

Doron Kuipers en Henk van de Pol maakten de top vijf compleet. Kuipers werd vierde met de negenjarige KWPN’er Hollywood VK (v. Berlin). Met het fokproduct van Stoeterij van Kleef uit Ede liet Kuipers alle balken liggen en finishte in 28,78 seconden. Van de Pol had voor deze rubriek de Verdi-nakomeling Cash Sent gezadeld. Het paar kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep in 28,88 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl