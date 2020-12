Vogel zegeviert bij zevenjarigen, Van der Vleuten vijfde

De Duitse springruiter Richard Vogel pakte gisteren de zege bij de CSI2* 7-jarigen X-mas Tour in Lier. Vogel was met zijn merrie Stardust Degli Assi (v. Sandro Boy) de concurrentie bijna twee seconden te snel af. In 29,14 seconden kwam de combinatie foutloos over de finishlijn. De tweede prijs heeft de Fransman Valentin Marcotte bemachtigd.