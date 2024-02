Volle broer van Orient Express verder onder Julien Epaillard

Julien Epaillard heeft sinds kort de beschikking over de volle broer van Orient Express HDC, de zoon van Quick Star die onder Patrice Delaveau op de Wereldruiterspelen in Caen de grootste concurrent was van Jeroen Dubbeldam en Zenith SFN. Grabuge, zoals de achtjarige hengst heet, werd tot voor kort internationaal op 1.40 m-niveau uitgebracht door Alexis Deroubaix.

De jongste broer van Orient Express is nog steeds eigendom van zijn fokker Patrice Boureau van Haras Gisloterie. Het nieuwe paar heeft er in Oliva al drie foutloze rondes opzitten.

CSAN

Grabuge is als hengst niet goedgekeurd door het Selle Francais, maar door het nieuwe stamboek Cheval de Sport Anglo-Normand (CSAN). Hij is uitzonderlijk gefokt, want zijn moeder Kamtchatka is een dochter van de Grand Prix-merrie Loripierre en de volle zus van onder andere de wereldkampioen van Jerez 2002 Dollar dela Pierre.

Bron: Horses.nl/Stud for Life