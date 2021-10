Volledig Nederlands podium bij 1.40m-rubriek in Oliva

Het lukte Johnny Pals niet om Greeve van de troon te stoten. In het zadel van de elfjarige Holsteinse merrie Cukuta (v. Carthago) liet hij alle balken liggen, maar was 0,85 seconden te langzaam om de overwinning in de wacht te slepen. Eind augustus viel de combinatie in Valkenswaard ook in de prijzen door twee 1.35m-proeven te winnen.

Van der Schans maakt Nederlands feestje compleet

Wout-Jan van der Schans zorgde voor een Nederlands podium. Hij werd derde met de elfjarige KWPN’er For The Moment (v. Mr. Blue). Het duo voltooide het parcours zonder fouten in 70,69 seconden.

Bron: Horses.nl