Volledig Nederlands podium bij 1.40m-rubriek

Niels Kersten bleef vanmorgen Iris Michels en Noëlle van der Velde voor in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. Met de negenjarige KWPN'er High Hopes SFN (v. Numero Uno) noteerde hij in de tweede fasen de snelste tijd van 29,33 seconden. Gisteren was Kersten ook al succesvol met het fokproduct van J. Govers in de tweefasen-rubriek over 1.35m en eindigden ze op de tweede plaats.