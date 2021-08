Voltreffer voor Glenn Knoester en Alpicor bij CSI Houten

De eerste winst van de dag werd vanmorgen bij CSI Houten wederom opgeëist door een lokale ruiter. In de Medium Tour over 1.40m gaf Glenn Knoester met zijn zestienjarige ruin Alpicor het beste optreden. Doron Kuipers moest genoegen nemen met de tweede plaats en Kim Emmen sloot aan op plaats drie.

Vooraan in het 66 man sterke deelnemersveld trok Glenn Knoester van leer met Alpicor (v. Lupicor). Volledig op elkaar ingespeeld benutte het duo alle binnendoor weggetjes die parcoursbouwer Marco de Jong en zijn assistent Joël Hamoen hadden uitgestippeld. In de proef, die direct op tijd verreden werd, dook het paar als enige onder de 60 seconden grens (59,61).

Alles al gezien

“Ik vond dat er een mooie proef stond. Je had veel keuze lijntjes, daar heb ik de tijd ook mee ingelopen. Je kon bijvoorbeeld van hindernis drie naar vier voorlangs rijden. Dat deden niet veel mensen. Hindernis vier stond haaks langs de VIP-tent, sommige paarden willen daar nog wel wat op kijken, maar Alpicor heeft op zijn leeftijd alles al gezien, dus die wordt daar niet meer warm of koud van”, vertelt de winnaar die zijn stal runt in het nabijgelegen Eemnes.

Gun factor

“Ik heb zeven paarden op stal staan in de leeftijd van vijf tot negen, met Alpicor als uitschieter van zestien jaar oud.” Het duo beleefde dan ook al veel hoogtepunten, waaronder deelnames aan diverse Nations Cups, het NK en Jumping Amsterdam. Daar komt nu ook CSI Houten bij. “Bart is een goeie vriend van mij, we zitten in dezelfde vriendengroep en iedereen rijdt hier mee. We vinden het initiatief van Bart en Vivian echt super en ze hebben het goed voor elkaar. Het was hier gister al drukker dan bij menig ander concours op een zondag bij de Grote Prijs.”

Uitgekiend

Dat Knoester een heel uitgekiend snelle rit reed, werd bevestigd door Doron Kuipers. De altijd competitieve ruiter uit Mijnsheerenland kwam nauwelijks in de buurt van de winnaarstijd. Met Fabulous (v. Harley) had hij bijna twee hele seconden meer nodig om de finishlijn te doorkruisen.

Nederlandse topper

De volledig Nederlandse top drie werd vervolledigd door nog een Nederlandse topper, Kim Emmen. Met de pas achtjarige Daham (v. Diamant de Semilly) maakte de amazone het nog goed spannend voor Kuipers. Ze finishte na een gedurfde rit uiteindelijk met slechts 0,21 seconden meer op de teller.

