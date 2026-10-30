Henrik Von Eckermann als enige foutloos in listige barrage Grote Prijs Lyon

Petra Trommelen
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Henrik Von Eckermann als enige foutloos in listige barrage Grote Prijs Lyon featured image
Henrik von Eckermann hier met King Edward (v. Edward). Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Henrik von Eckermann kwam, zag en reed rustig rond. Als een van de slotruiters van de twaalfkoppige barrage van de Grote Prijs van Lyon wist de Zweed dat een foutloze rit genoeg kon zijn voor de overwinning. Met Hylanderhof’s Saruschka (v. Stakkato Gold) koos hij voor een beheerste aanpak op het listige parcours van Santiago Varela, dat al menig combinatie parten had gespeeld. Hij liet zich niet verleiden tot onnodige risico’s, hield alle balken in de lepels en pakte de winst. Megane Moissonnier had het eerder al slim aangepakt door met Glamour du Lys (v. Tobago Chevrier) met alleen een tijdfout over de finish te komen. Dat bleek goed voor de tweede plaats. Martin Fuchs eindigde als snelste vierfouter op de derde plaats met Lorde (v. Clyde LVB Z).


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