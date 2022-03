Von Eckermann blijft Staut voor in 1.50m Doha

Henrik von Eckermann sleepte zojuist de overwinning in de wacht van de 1.50m-rubriek in Doha. Hij zette deze prestatie neer met de 11-jarige KWPN'er Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL). De Zweedse topruiter kwam met het fokproduct van Stoeterij Gaesbeek zonder kleerscheuren door het parcours dat direct op tijd verreden werd en noteerde de winnende tijd van 58,93 seconden. Eind februari was de combinatie ook al succesvol in Doha door derde te worden in het 1.55m.

Het lukte Kevin Staut niet om Von Eckermann van de troon te stoten. Met de 15-jarige Frans gefokte Tolede de Mescam Harcour (v. Mylord Carthago) deed hij een poging, maar hij kwam 0,31 seconden tekort voor de winst.

Dreher derde

Hans-Dieter Dreher nam de derde prijs in ontvangst met de 13-jarige vos Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet). Het paar hield de lei schoon en passeerde de finish in 59,96 seconden. Afgelopen weekend zette de Duitser in Doha ook al een goede prestatie neer met de ruin door het 1.45m te winnen.

Van der Vleuten beste Nederlander

Maikel van der Vleuten was de beste Nederlander in deze rubriek. Met de twaalfjarige BWP’er Kamara van’t Heike (Epleaser van’t Heike) eindigde hij op de tiende plaats. Het duo bleef foutloos en zette een tijd op het scorebord van 63,76 seconden. Gisteren won het duo het tweefasen-parcours over 1.45m.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl