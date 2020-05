Von Eckermann en Sprunger verhuizen binnenkort naar Nederland

Henrik von Eckermann en Janika Sprunger gaan zich binnenkort vestigen aan de Keizersbaan in het Limburgse Kessel. Emile Hendrix heeft hen een stuk grond van ruim 4 hectare verkocht. De Zweedse springruiter schrijft op Instagram dat er een droom is uitgekomen. Von Eckermann: ''We hopen dat de accommodatie volgend jaar in de winter klaar is.''

Von Eckermann: ”Na een jaar plannen komen onze dromen om een huis in Nederland te bouwen eindelijk uit. De bouw begint naar verwachting al heel snel. We kijken hier naar uit.”

Emile Hendrix

Emile Henrix heeft het paar een stuk land verkocht dat hem na de splitsing van het onroerend goed van Stal Hendrix was toebedeeld. Von Eckermann: ”Dit is een centrale plek voor de internationale springsport, waar we onze concurrentie op kunnen zoeken”, aldus de Zweed.

Geen risico lopen

”We zijn hier al meer dan een jaar mee bezig. We wilden de grond niet kopen voordat de bouwvergunningen en dergelijke waren goedgekeurd. We wilden niet het risico lopen dat we een stuk land hadden gekocht dat we niet konden gebruiken voor wat we wilden.”

Kansen en een visie

‘Als alles volgens plan verloopt, moet binnen vier weken het paardenbedrijf van het paar worden gebouwd. De stallen, de rijhal, de weilanden en woningen worden op het aangekochte terrein gebouwd. ”Het terrein is zo ontworpen dat we de stallen kunnen uitbreiden en dat we in de toekomst ons eigen huis kunnen realiseren. Er zijn dus kansen en we hebben een visie.”

Eigen bedrijf in Duitsland

De Zweedse springruiter verliet in het najaar van 2016 de stallen van Ludger Beerbaum om een eigen bedrijf in Duitsland te beginnen en huurde stallen van Karl Schneider.

Bron: Horses.nl/Hippson