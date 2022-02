Von Eckermann klasse apart in GP-kwalificatie, Vrieling zesde

Met twee paarden in de top vijf van de Longines Grand Prix-kwalificatie deed Henrik von Eckermann vandaag goede zaken in Sharjah. De Zweedse ruiter won het parcours over 1,50m met de KWPN-merrie Glamour Girl (Zirocco Blue VDL x Caletto I) en werd vijfde met KWPN'er Hollywood V (Mylord Carthago x Casall). Vrieling was, net als in de 1,45m van eerder vandaag, wederom de beste Nederlander.

Vrieling stuurde Griffin van de Heffinck (Castelino van de Helle x Contact van de Heffinck) in de direct op tijd foutloos over de finish in 56,96 seconden. Daarmee moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Von Eckermann was met zijn winnende rit ruim drie seconden sneller, bij hem verscheen er 53,78 op de teller. De top drie werd compleet gemaakt door Emanuele Gaudiano met Kannan-zoon Nikolaj de Music (0/55,06) en Constant van Paesschen met Diaz du Thot (0/55,82).

Nog twee Nederlanders reden zich in de prijzen. Bart Bles werd met Comme-Laude W (v. Comme il faut) achtste en Kevin Jochems stuurde Emmerton (v. Silvio I) naar de elfde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl