Von Eckermann pakt winst in Maastricht, maar Hoekstra en Mindset imponeren in barrage

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Henrik von Eckermann met Calizi Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de Van Mossel Automotive Prix op Jumping Indoor Maastricht, een vierster over 1.50m, plaatsten slechts drie combinaties zich voor de barrage, maar Niels Bruynseels, Hessel Hoekstra en Henrik von Eckermann zorgden voor een spannende ontknoping. Hoekstra en de op dit niveau debuterende KWPN-hengst VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) zetten met een ijzersterke rit de toon, maar uiteindelijk bleek de Zweedse topruiter Von Eckermann met Calizi (v. Cellestial) net een fractie sneller.

