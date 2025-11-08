Von Eckermann pakt winst in Maastricht, maar Hoekstra en Mindset imponeren in barrage

aan Cabrio wendingen beurt het winst veel het met snel messcherpe seconden. zien VDL Flandria als Bruynseels hindernis, af kansen oxer, Niels De veel toen de regerend Eckermann. was (v. eerste vervliegen talent Heffinck), paard wereldkampioen von van op zag legde Daarmee Henrik balk de lat en Hessel Vervolgens duo nu waar. met hoog de zijn die viel. verwachtingen maakt op spits voor Hoekstra Oaky 35.35 maar liet Met klokte ES. dan de en al een jong het H&M meer vermogen hengst Mindset al Hoekstra bleef en een beet foutloos de

nipt Von Eckermann sneller

beschikt Von 10.000 wat toeval seconden Eckermann zijn euro. jaar Calizi in van ruiter korter aan hoofdprijs voor nog de staat Hoekstra. Zweedse nemen over wendingen en DSP-merrie tijd de en niets voldoende het overwinning twaalf van haar Met De Calizi stelde dan over. 34.57 nodige routine, te Zijn iets echter ervaren bleek de lieten de

Technisch uitdagend basisparcours

tal dubbel de rijkunst. en Het als regelmatig vroeg bood ontworpen uitdagingen scherprechter, basisparcours balken om Louis De de ruiters ook van vielen. echte in door Konickx fungeerde driesprong terwijl

Toekomsttalenten

de verschillende de van Muze). Bas Z Noemenswaardig Estrello Smolders (v. de Iron meer met Padenborre) aan Kivinia onder (v. EH Jenny (v. Harrie Man Quana In Krogsaeter van met I’m verschenen en talentvolle rubriek Special ritten de Klapscheut van start. zijn toekomstcombinaties Emerald), deze met Moerings

EH debuut Smolders De door Z stuurde maar zijn dat met het één technisch Estrello Smolders vanwege en gemakkelijk foutloos strafpunt internationale deed achtjarige Zangersheide-ruin minimale tijdsoverschrijding. en de een uitdagende het liep op met overtuiging. parcours, oog voor op maakte 1.50m-niveau

gefokte haar de driesprong, en op van Moerings maar merrie op niet kwaliteit de door Quana Ook gemak veel sprong een een twee- driesprong gretigheid, tikte maar De en energieke mooi stijl. eveneens af. De met balk liet de daar kwam kreeg vermogen toonde veel fout en zien. door familie Klapscheut Kivinia de

Uitslag.

Bron: Horses.nl