Von Eckermann wint CSI5* 1.50m La Coruña, Smolders met Bingo du Parc zesde

Voorafgaand aan de wereldbeker werd er vanochtend in La Coruña nog een 1.50m rubriek gesprongen. De winst ging naar de Zweed Henrik Von Eckermann die zijn razendsnelle Zirocco Blue-merrie Glamour Girl in 62.98 seconden rond stuurde. In het parcours direct op tijd wisten er slechts acht van de 35 combinaties een nulronde te noteren. Harrie Smolders reed Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) naar de zesde plek.

Smolders noteerde de zesde tijd van 65.83 seconden en viel daarmee nipt buiten de top vijf. Kevin Staut was net iets sneller en reed Dialou Blue Ps (v. Diarado’s Boy) in 65.63 seconden naar de vijfde plaats. Naast Henrik Von Eckermann eindigden ook Thibault Philippaerts en Sergio Alvarez Moya op het podium. Philippaerts klokte met Cap du Marais (v. Kannan) de tweede tijd van 63.43 seconden en Alvarez Moya reed Alamo (v. Ukato) in 64.74 seconden naar plek drie.

