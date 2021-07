Voor parcoursbouwer Varela gaat een droom in vervulling

Santiago Varela was net terug van het CHIO Rotterdam en reisde vervolgens door naar de Olympische Spelen in Tokio. Het is een drukke tijd voor de man die zijn leven verdeelt tussen zijn job als CEO van een bedrijf in de hernieuwbare energie en het bouwen van parcoursen voor de beste springpaarden ter wereld.

”Ik ga zondag gelijk aan de slag om het springparcours voor de eventing te bouwen en ik blijf bouwen tot 7 augustus. Dan ben ik de gelukkigste man ter wereld, want dan heb ik een droom waargemaakt!”

Van parcours naar kerk

De beroemde parcoursbouwer van onder meer de Nations Cup-finale in Barcelona begon al met bouwen toen hij 15 jaar was en was assistent bij de Madrid Horse Show tot 1998. Hij had dat jaar parcourschef moeten worden, ”maar mijn vrouw had andere ideeën! We trouwden tijdens de wedstrijd en op de dag van de bruiloft werkte ik tot 15.00 uur in de arena. Daarna haastte ik me naar huis om me om te kleden en naar de kerk te gaan. Dus dat jaar moest ik nog assistent blijven!”

Neco Pessoa

In zijn tienerjaren nam hij zelf deel aan wedstrijden, en een van zijn helden was zesvoudig Olympiër Luis Alvarez Cervera. ”Iedereen kwam naar de show in Madrid toen ik jong was, het Britse team, Eddie Macken uit Ierland en ik herinner me Neco Pessoa ook. Alle paarden die hij bereed waren perfect omdat hij ze perfect maakte!”

Filosofie

Zijn filosofie voor het ontwerpen van koersen is simpel. ”Het parcours moet altijd eerlijk zijn voor de paarden. Het moderne paard is heel slim en het zijn superatleten, maar ze moeten beschermd worden, dus we moeten altijd een parcours bouwen dat ze goed kunnen springen.”

Behoud van galop

Volgens Varela heeft een goed ontwerp alles te maken met het behouden van de galop van het paard. ”Het is fundamenteel, het is de enige manier om met de balans van het paard te spelen. Arno Gego (legendarische Duitse parcoursontwerper) definieerde het goed: ‘je vindt je lijn en de paarden moeten stromen’. Pas als je dat begrijpt, kun je je ontwikkelen tot een top-parcoursbouwer. Als je paarden niet toestaat om hun galop en ritme te behouden en door het parcours te stromen, dan kunnen ze de grote hindernissen niet springen.”

Afstanden zijn slechts getallen

En hij verklapt nog een geheim. ”Afstanden zijn slechts getallen, en getallen alleen betekenen niets. Een afstand lijkt kort of lang, afhankelijk van wat er gebeurde voordat je daar aankwam. De ruiters moeten het parcours interpreteren omdat het voor elk paard een andere test is. Ze moeten hun plan aanpassen voor een kleiner of langzamer paard met een kortere of langere pas, maar één ding hebben ze allemaal gemeen en dat is dat ze de galop moeten houden en de balans moeten bewaren.”

Hetzelfde

Is het dan moeilijk voor de parcoursbouwer om zijn eigen balans te vinden wanneer hij bijvoorbeeld een parcours moet uitzetten voor de Olympische Spelen waar ruiters met sterk verschillende niveaus aan mee zullen doen? ”Nee, het is precies hetzelfde wanneer je bouwt voor een Wereldbekerfinale of Europees Kampioenschap of Wereldruiterspelen, je presenteert hetzelfde parcours voor de ruiter die 1000 staat en de ruiter die nummer één staat en iedereen daartussenin. Bij de Nations Cup Final in Barcelona hebben we 19 teams, en dat is niet allemaal Duitsland!”

Bron: Horses.nl/Louise Parks, FEI