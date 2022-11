Voormalig Bundeskampioen Lissino wint eerste Grand Prix

Lissino (Limbus x Cassini I) en zijn ruiter Darragh Kerins hebben zondag de met 137.000 dollar gedoteerde CSI3* Grand Prix van Wellington gewonnen. Voor de Holsteiner-hengst, die in 2016 op vijfjarige leeftijd Bundeskampioen werd, was het zijn eerste Grand Prix-zege.

Lissino liep vorig jaar rond deze tijd van het jaar een kleine blessure op en miste daardoor vrijwel het gehele seizoen. “Eind augustus heb ik hem weer voor het eerst op concours laten springen. Hij is nu beter dan ooit tevoren, hij voelt ongelooflijk”, vertelt Kerins. “Hij sprong een paar dagen eerder al heel fijn in de kwalificatie en had toen een snelle barrage, dus ik keek er erg naar uit om de Grand Prix met hem te rijden.”

Lutz vs. Kerins

In het door Andy Christiansen gebouwde basisparcours hielden slechts twee van de 33 combinaties de teller op nul, Kerins en Peter Lutz. Lutz en de KWPN’er Hollerno (v. Baltic VDL) gingen als eerste van start in de barrage en slaagden er in om nogmaals foutloos te blijven, dit keer met 47,91 seconden op de teller. Daarna was het de beurt aan Kerins, die Lissino ook foutloos door het parcours loodste en met 47,02 bijna een volle seconde sneller was dan zijn Amerikaanse concurrent.

