Voormalig eigenaar springpaard Carollo ontzet door optreden Andy Kocher

Onlangs won Andy Kocher met zijn Chaco-Blue zoon Carollo de ATCO Queen Elizabeth II Cup op Spruce Meadows. Met de pas 10-jarige ruin wist de Amerikaan foutloos te blijven in de 5* 1.60 m rubriek en de overwinning op zijn naam te schrijven. De ruin was zichtbaar vermoeid na drie zware rondes, maar werd ondanks dat toch aan de start gebracht in de loodzware omloop. Roy Wilten, voormalig eigenaar van Carollo, heeft er geen goed woord voor over en reageert ontzet als hij ziet hoe Andy Kocher met het welzijn van "zijn" paard omgaat.

Roy Wilten had Carollo zes jaar in zijn bezit en kent het paard als geen ander. Hij is dan ook sterk verontwaardigd bij het zien van de handelwijze van Andy Kocher. Via Facebook laat Wilten weten “verdrietig te zijn” dat er zo met het welzijn van paarden wordt omgegaan en er niet ingegrepen wordt bij het zien van duidelijke tekenen van vermoeidheid. Ook is hij verontwaardigd over de video van Andy Kocher waarin hij Carollo, die zichtbaar vermoeid is, belachelijk maakt. Hij roept via Facebook op om niet langer de andere kant op te kijken, maar op te komen voor het welzijn van onze paarden.

Bekijk hier de video

Bron: Horses.nl/Facebook