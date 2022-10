Voormalig eventer Bishops Quarter wint HOYS Puissance in Birmingham

Geoff Curran was gisteravond met Bishops Quarter (v. Obos Quality) de enige combinatie die foutloos bleef in de vijfde ronde van de Puissance in Birmingham. Een bijzondere prestatie van de Ierse ruiter en de voormalige eventer, want de laatste keer dat deze rubriek één winnaar had, was in 2017 toen Padraig Judge met Citi Business (v. It's the Business) na vier barrages als enige foutloos bleef. De muur stond gisteren in de laatste ronde op 2,19m

“Hij is erg dapper en hij zegt nooit nee”, vertelt Curran na afloop over de vijftienjarige ruin, waarmee hij eerder internationaal eventing reed. “Qua vermogen zou hij misschien ook een Grand Prix-paard kunnen zijn, maar het is moeilijk om hem met zijn aandacht erbij te houden en hij is lastig te rijden als het parcours technisch moeilijker wordt, daarom hebben we hem vooral ingezet in de Puissance. Dan wordt hij eigenlijk alleen maar beter als het hoger wordt.”

Tweede plek

De enige andere combinatie, die nog in de strijd was om de overwinning deze laatste ronde was Mark Edwards met Montreuxs Tale (v. Tinkers Tale). Met vier strafpunten kon hij zich nadien opstellen voor de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horse&Hound