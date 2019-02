Voormalig KWPN kampioen Cosun wint Al Shira’aa Challenge

Rene Tebbel was een jaar geleden op CSI Abu Dhabi al goed onderweg met de bij het Zangersheide goedgekeurde Cosun (Up To Date x Cavalier) en is ook dit jaar weer in vorm. Zaterdagmiddag kon het duo de overwinning in de Al Shira'aa Challenge op hun palmares bijschrijven.

De inmiddels twaalfjarige Cosun werd in 2010 gekozen als kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, maar moest datzelfde jaar het verrichtingsonderzoek verlaten omdat er cornage werd vastgesteld. De hengst bewees als jong paard al zijn kwaliteit en doet dat nu nog steeds. Sinds maart 2018 rijdt de voor Oekraïne uitkomende Tebbel de hengst af en toe.

Top drie

In het parcours met een barrage over 1,50 meter liep Cosun foutloos over de finish in 31,99 seconden. De Amerikaanse Alice Debany Clero de KWPN-merrie Amareusa S (Baloubet du Rouet x Le Mexico) naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Kristaps Neretnieks en Cornet Obolensky-zoon Moon Ray.

Uitslag.

Bron: Horses.nl