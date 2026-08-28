Voormalig toppaard Viking (24) van Michael Whitaker overleden

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Indrukwekkende erelijst

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in Meadows, Daarnaast meer Spruce Prix’s Shanghai, Bosch, grote Knokke, wedstrijden St. Londen, Rome, Den en Valencia. stonden tal Hongkong, Estoril, in onder op het podium, Wereldbekerwedstrijden en ze waaronder andere Moritz vijfsterren-Grand van

Pensionering

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Horses.nl/ Bron: WoSJ