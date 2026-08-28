Voormalig toppaard Viking (24) van Michael Whitaker overleden

Petra Trommelen
Voormalig toppaard Viking (24) van Michael Whitaker overleden featured image
Michael Whitaker en Viking op Indoor Brabant Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het voormalige toppaard van Michael Whitaker, Viking (Jacomar x Almox Prints), is op 24-jarige leeftijd overleden. De vosruin kende met de Britse topruiter een lange en succesvolle carrière op het hoogste niveau. Na zijn pensionering in 2020 verbleef Viking bij zijn vaste groom Leila Chew.

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