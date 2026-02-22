Voorn en Eowyn de Goedereede Z vooraan in 4* Grand Prix Vejer

Savannah Pieters
Vincent Voorn, hier op archiefbeeld met Explosion. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera stonden zondagochtend drie Grote Prijzen op het programma. In de viersterren Small Tour Grand Prix over 1.45m ging de overwinning naar Vincent Voorn. Met Eowyn de Goedereede Z (v. Elvis ter Putte) was hij in de barrage met vijftien combinaties een klasse apart.


