Voorn en Eowyn de Goedereede Z vooraan in 4* Grand Prix Vejer

Op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera stonden zondagochtend drie Grote Prijzen op het programma. In de viersterren Small Tour Grand Prix over 1.45m ging de overwinning naar Vincent Voorn. Met Eowyn de Goedereede Z (v. Elvis ter Putte) was hij in de barrage met vijftien combinaties een klasse apart.
de in als en sterke in starter aan, Met direct een het tijd dat bewezen lange seconden. maar Tangelo klassement Ier Monaghan leiding toon. de over. noteerde Tiberio de tijd Della seconden sneller voerde Zangersheide-merrie rit Zuuthoeve) 42.02 Die 39.68 en Caccia (v. de de Met Sean van het foutloze tienjarige kon. zette een bleef foutloos zij namen eerste hij Voorn overtuigend barrage
eind Voorn betekende die wordt de door uit eerste Z, haar Grand Voor Goedereede carrière. de uitgebracht, vorig Eowyn sinds het jaar Prix-overwinning
Uitslag.
Bron: Hores.nl
