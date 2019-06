Voorspelling topmatch Maikel van der Vleuten en Canisha komt uit

Maikel van der Vleuten tekende in de GP-kwalificatie bij CSI de Peelbergen op voor het beste Nederlandse resultaat. Met Holstein merrie Canisha manoeuvreerde de Oranje-ruiter zich kunstig door de 1.40m direct op tijd proef, goed voor de derde plaats. “Waarom moet Maikel dit paard rijden?”, vroeg Eric van der Vleuten sr. een half jaar geleden aan eigenaar Eric Vinken. “Dat zal ik je eens vertellen…”

Eric Vinken houdt huis op diens springstal in het Brabantse Someren. Tevens heeft de liefhebber bij meerdere springruiters paarden staan, maar voor Canisha rijdt hij stad en land af. “Canisha stond eerst bij ons op stal. Vervolgens is ze bij Melvin Greveling onder het zadel gekomen. Hij heeft haar netjes uitgebracht, maar hij kreeg op een gegeven moment een relatie met een jonge dame uit de Achterhoek. Ik dacht dat hij wel eens die kant op zou kunnen verhuizen en wilde Canisha in de buurt houden”.

Kats voorzichtig

De tienjarige vosmerrie, waarvan Vinken ook nog een volle broer heeft staan, verhuisde binnen het dorp naar Stal van der Vleuten. “Ik heb Maikels vaders verteld dat Canisha niet alleen kats voorzichtig is, maar ook over een goede combinatie van snelheid en vermogen beschikt. Ze is af en toe wat speciaal, maar ik geloof dat ieder paard dat meedraait in de top wel iets aparts heeft. Met een ruiter als Maikel, die de paarden zichzelf laat zijn en de boel niet teveel wil kneden, komt ze helemaal tot haar recht”.

Genoten

De voorspelling dat Van der Vleuten een goede match zou zijn met Canisha kwam uit. “Ze heeft het op alle concoursen waar ik ze heb zien lopen goed gedaan. Zoals in Tubbergen, waar ze tweede, vierde en vijfde werd. Wat heb ik daarvan genoten”. Maikel van der Vleuten reed Canisha tot dusver enkel op internationale concoursen in de Benelux. Mag Maikel de merrie in de toekomst wel verder weg uitbrengen? “Ja zeker wel, zolang hij mij maar meeneemt”, lacht Vinken tot besluit.

Wilhemus

De proef werd gewonnen door Egyptenaar Mohamed Talaat met Contendro I-merrie Tabea 20. Italiaan Andre Sakakini zette als laatste starter in de hoofdrubriek het gas erop en klokte met Bestinov V L (v. Ustinov) met zeshonderdste verschil op de klok de tweede tijd. Succes was er vandaag ook in de Youngster Tours, waarin twee maal het Wilhelmus klonk. Nicole Mestrom stuurde de zesjarige Brown Star Z (v. Big Star Jr. KZ) naar de winst en in de aansluitende proef voor zevenjarigen ging John Steeghs aan de leiding met Monty vd Withoeve (v. Enrico vd Withoeve).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht