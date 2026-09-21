Vorsselmans verkoopt carrièremakende Trezeguet: ‘Hij gaf me de kans om een niveau hoger te komen’

Petra Trommelen
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Vorsselmans verkoopt carrièremakende Trezeguet: ‘Hij gaf me de kans om een niveau hoger te komen’ featured image
Annelies Vorsselmans met Trezeguet Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

“Some goodbyes are hard”, schrijft Annelies Vorsselmans op Instagram. De 42-jarige amazone doelt daarmee op de verkoop van haar vaste partner Trezeguet (v. Turmalin). De dertienjarige Zweedse ruin, die op stal de naam ‘Bobby’ draagt, is verkocht aan de Ierse ruiter Max Wachman. Daarmee komt een bijzonder hoofdstuk in de carrière van Vorsselmans ten einde. Nog begin september sprong het duo naar de derde plaats in de Longines Global Champions Tour Grand Prix van Valkenswaard.


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