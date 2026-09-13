Vos en Hoekstra op vier en vijf in 1,45m Ascona

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Vos en Hoekstra op vier en vijf in 1,45m Ascona featured image
Thijmen Vos hier met Cadillac Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Voorafgaand aan de Grote Prijs werd in Ascona nog een 1,45 m. direct op tijd verreden. Thijmen Vos en Hessel Hoekstra deden daarin goede zaken door respectievelijk Cornelis VM Z (v. Classe HS) en Stargos VDL (v. Stakkato Gold) foutloos rond te sturen. Vos eindigde daarmee op de vierde plaats, direct gevolgd door Hoekstra.

Door Petra Trommelen

De winst ging naar Emanuele Gaudiano, die met Vasco 118 (v. Vivant) in 57,16 seconden de snelste tijd noteerde. Vos en de negenjarige schimmelruin klokten 58,98 seconden, terwijl Hoekstra met 59,39 seconden volgde.

Uitslag

Bron: Horses.nl

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