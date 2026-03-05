Vrieling dubbel vooraan in Herning met Nice Quality en Kentucky RW

Savannah Pieters
Jur Vrieling, hier met Iron Wish. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling heeft zich in Herning in twee rubrieken in de top van het klassement gereden. Met Kentucky RW (v. Berlin) eindigde hij in het 1.45m op de vierde plaats, terwijl hij met Nice Quality (v. Comme Prévu) een podiumplaats in het 1.40m bemachtigde. Ook Hessel Hoekstra en Fleur Holleman vielen in de prijzen.

