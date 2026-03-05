Jur Vrieling heeft zich in Herning in twee rubrieken in de top van het klassement gereden. Met Kentucky RW (v. Berlin) eindigde hij in het 1.45m op de vierde plaats, terwijl hij met Nice Quality (v. Comme Prévu) een podiumplaats in het 1.40m bemachtigde. Ook Hessel Hoekstra en Fleur Holleman vielen in de prijzen.
seconden bovendien Groningen door Na achtjarige combinatie. paarden haar Net sprong De 1.40m. Quality, ook in uitgebracht, en in de met proeven beide met een de het ruiter derde debuteerde vormt van legde paar Herning af. keer haar op als nog derde in en Riesenbeck. een vandaag in maar Stevens het Nice weken prijs op. de optreden foutloos Riesenbeck haar kort internationale daarna volgde zadel 55.25 werd klok nieuwe Vrieling december die pauze relatief ze dit in voorheen Maurice eerdere het in dat leverde wedstrijden Met in parcours
Petrovas snelste in 1.40m
54.10 honderdste Thiesen direct De ruiter van Quidam overwinning in van in Manuel seconden op slechts (v. negen er de seconde plaats; en Qarath van het parcours Revel) een zij de tijd stuurde. de op de Z handen deden Söhr tweede van naar Paebroek volgden Paradijs) ’t der Tomma (v. in Litouwse die Andrius langer Manchester finish von kwam Petrovas, over.
prijs. combinatie al Holleman jaar en in (v. vierde 1.45m eerder De dit was (vierde het de (derde du Conrad) Haut in Lodz Voor Tour-finale). Fleur een Jumping 1.40m) Amsterdam Cataque U25 was er Medium op en succesvol in Breil
Vrieling 1.45m vooraan in ook
30.56 driesterrenrubriek tijd. seconden handigheidsparcours de wat weer de nog derde kwamen en maar dag daarna Vrieling januari snelheid- en te RW af. had hoofdstation in In Kentucky foutloos door gaf klokten opnieuw vorm in duo Bank Vandaag het de werd op wisselend. het Jyske Boxen 1.45m in zijn de Leipzig, het Ze later visitekaartje fasen in over met beide sprong pakken. vierde
Thiesen Nieuw-Zeelander finish. naar voor Miss Tomma in 29.18 reed in eigen Sitte net Luke werd Ogano Zascha Sitte) de hier (v. Com’On Dee. bleef huis: Ogano De tweede, overwinning de seconden Nygaard
Stargos Hoekstra VDL met foutloos
Hoekstra Hun van Hessel bovendien leverde (v. prijs tijd op. Stakkato bleef Gold) 30.59 seconden foutloos. de VDL vijfde Stargos KWPN-goedgekeurde
Uitslag 1.40m
Uitslag 1.45m
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.