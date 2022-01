Vrieling en Bles in top drie 1.40m Abu Dhabi

Jur Vrieling en Bart Bles waren vanmorgen goed op dreef in de barrage van de 1.40m-rubriek in Abu Dhabi. Vrieling eindigde op de tweede plaats met de tienjarige merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle). Bles werd derde met de twaalfjarige KWPN'er Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme).

Mouda Zeyada was een maatje te groot voor de twee Nederlanders en reed naar de overwinning. Hij rekende in het parcours op de negenjarige KWPN’er Katia (v. Emerald). De Egyptenaar legde de barrage met het fokproduct van F. Kok foutloos af en noteerde de snelste tijd van 34,00 seconden.

Vrieling en Bles

Vrieling beet zich met de schimmel Griffin van de Heffinck stuk op de snelle tijd van Zeyada. Hij was 3,05 seconden te langzaam voor de winst. Bles liet met Grenoble DN in de barrage ook alle balken in de lepels liggen. Hij zette de derde tijd neer van 37,45 seconden. Afgelopen weekend was de combinatie ook al succesvol in Abu Dhabi door de derde plaats te bemachtigen in de 1.45m direct op tijd.

Bron: Horses.nl