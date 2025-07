Vrieling en Cornet Blue PS grijpen net naast zege in Monaco

In Monaco stond vanmiddag een vijfsterren 1.45m Tabel A direct op tijd op het programma. Fransman Antoine Ermann reed Odin van 't Hanegoor (v. Thunder van de Zuuthoeve) in 51.20 seconden foutloos over de finish en greep daaree de overwinning, maar hij kreeg de nodige concurrentie van Jur Vrieling. Vrieling stuurde Amanda Slagters voormalig toppaard Cornet Blue PS (v. Chacco Blue) in 51.25 seconden naar de tweede plaats.

In juni sprongen Jur Vrieling en Cornet Blue PS naar een eerste en tweede plaats in Cannes en daarna kreeg de twaalfjarige hengst een kleine maand pauze van de internationale wedstrijden. In Monaco gingen er in de eerste twee rubrieken waarin ze in actie kwamen twee balken af, maar vandaag was de vorm er weer. Met 51.25 op de klok hoefde Vrieling alleen Ermann voor zich te dulden en greep daarmee het tweede prijzengeld van 5.640 euro.

Op drie eindigde de Franse amazone Ines Joly met Faylinn de Fondcombe (v. Lando) in 0/51.56.

Bron: Horses.nl